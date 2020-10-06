В России предсказали рекордный рост спроса на маленькие квартиры

Доля сделок с однокомнатными квартирами и другим жильем небольшой площади на российском рынке новостроек к 2025–2026 году может достичь рекордных 60 процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Как отмечают аналитики, в середине 2020-го 46 процентов сделок с новым жильем пришлось на объекты площадью не более 45 квадратных метров. Спрос на маленькие квартиры увеличивается из-за падения доходов россиян. Повышение цен на новостройки и рост популярности однокомнатных квартир приведут к тому, что по итогам года площадь реализованного жилья в новостройках снизится на 20 процентов, до 39 миллионов квадратных метров, предсказывают в НКР. Если же спрос на жилье будет падать, то сокращение может достичь и 33 процентов (до 32 миллионов «квадратов»).

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Опрошенные РБК аналитики подтвердили тенденцию к сокращению средней площади проданных квартир в новостройках. При этом часть из них заявили, что доля «однушек» на рынке расти не будет: в настоящее время в строящихся и утвержденных проектах она не превышает 45 процентов, и застройщики вряд ли будут менять квартирографию — это затратно.

По данным НКР на октябрь 2020-го, всего в России реализуется 1,9 миллиона новых квартир общей площадью 98,6 миллиона квадратных метров. Из них 1 миллион — это «однушки», около 635 тысяч — «двушки», более 255 тысяч — «трешки», 26 тысяч — четырехкомнатные квартиры.

В минувшем июле аналитики заявляли, напротив, что в среднесрочной перспективе возрастет потребность в улучшении жилищных условий: россияне начнут приобретать новые, просторные квартиры с большим числом комнат.

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