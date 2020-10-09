Цены на жилье официально повышены в половине регионов России

Минстрой увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья почти в половине регионов России, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий приказ министерства. Утвержденные ведомством цены используются при расчете социальных выплат на приобретение жилой недвижимости.

По данным Минстроя, за третий квартал 2020-го стоимость «квадрата» упала — да и то незначительно — только в одном регионе — Якутии. Во всех остальных регионах зафиксированы либо рост цен на жилье, либо нулевая динамика. Рекордсменом квартала стала Сахалинская область, где средняя стоимость квадратного метра повысилась сразу на 7,4 тысячи рублей, до 85,95 тысячи рублей.

В Москве квадратный метр подорожал более чем на 5 тысяч рублей, до 115,2 тысячи рублей. Также существенно выросли цены в Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе (примерно на 3 тысячи за квартал).

Регионом с самой дешевой недвижимостью, согласно информации Минстроя, является Брянская область: метр там в среднем стоит 31,6 тысячи рублей. Норматив стоимости квадратного метра жилья в целом по России остался прежним — 48,6 тысячи рублей. Этот показатель пересматривают раз в полгода.

Ранее в октябре России предрекли бум спроса на жилье из-за падения рубля. По мнению экспертов, зависимость отечественного рынка недвижимости от курсов валют сохраняется.

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