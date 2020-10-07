Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

В октябре 2020-го на продажу в Москве выставлено почти 46 тысяч объектов на вторичном рынке жилья. Стоимость самой дешевой неновой квартиры в пределах «старого» города (без учета предложений на присоединенных территориях) — 2,95 миллиона рублей, свидетельствуют материалы «Объединенной группы риелторских компаний» (ОГРК), предоставленные «Ленте.ру».

По данным риелторов, объект, выставленный на продажу по минимальной цене, расположен в Южном округе, общая площадь лота не превышает 18 квадратных метров. В Новой Москве самой дешевой квартирой на «вторичке» названа 33-метровая за 3,1 миллиона рублей.

В целом эксперты отмечают, что спрос на вторичное жилье в Москве в сентябре снизился почти на 5 процентов по сравнению с августовским показателем.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2020-го средняя стоимость вторичного жилья в России в долларовом выражении обновила пятилетний минимум: впервые с 2016 года она не смогла превысить отметку в тысячу долларов за квадратный метр.

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