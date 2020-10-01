России предрекли бум спроса на жилье из-за падения рубля

«Доллар по 90» приведет к всплеску на рынке жилья: граждане начнут активно переводить сбережения в недвижимость. Об этом говорится в материалах агентства «Только Лучшая Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По мнению экспертов, зависимость рынка недвижимости от курсов валют сохраняется. «Многие сейчас полагают, что за понижением спроса из-за отсутствия денег у населения последует снижение цен на недвижимость. Но так говорят уже лет пять-семь. Проходят годы, а деньги у людей все не заканчиваются. Если мы увидим доллар по 90 рублей, то на рынке будет бум спроса на недвижимость, так как люди бросятся переводить накопления в квадратные метры», — предрекают специалисты.

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Они указывают, что россияне боятся резкого падения курса рубля. «Особенно это заметно в поведении людей, которые помнят ситуацию 1998 года, когда рубли фактически ничего не стоили», — уточняют эксперты. По их наблюдениям, чаще всего желающие сохранить сбережения покупают квартиры-студии или «однушки», которые можно сдавать.

«Если у человека есть деньги на хороший первый взнос — от 20 до 50 процентов, то, безусловно, стоит приобрести недвижимость. Цены на жилье будут расти, количество интересных объектов будет уменьшаться», — подчеркивается в предоставленных материалах.

Ранее американский инвестбанк Citigroup, предсказавший падение курса рубля, заявил, что российскую валюту ожидают еще более тяжелые времена, способные обернуться настоящей «болью». По словам российского аналитика Citi Ивана Чакарова, текущая премия за геополитический риск, заложенная в курсе рубля в размере примерно 7-8 рублей за доллар, еще не достигла собственных максимумов недавнего времени, а значит может вырасти.

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