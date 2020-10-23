Россияне начали отказываться от новых квартир

Покупатели жилья в крупных российских городах все чаще отказываются от вариантов в новостройках в пользу готовых квартир, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленных «Ленте.ру».

Риелторы утверждают, что на первичном рынке наблюдается дефицит новых интересных проектов. Кроме того, потенциальные новоселы боятся приобретать строящееся жилье из-за его «непредсказуемости».

«Одной из причин того, почему жители крупных городов начали больше внимания уделять вторичному рынку, является то, что на первичном рынке все больше типовых проектов: маленький балкон, средняя кухня, — добавляют эксперты. — Застройщики перестали удивлять клиентов. Новостройка для клиента это всегда хлопотно: откроют детский сад или не откроют, появится магазин или нет».

По мнению специалистов, многие также выбирают «вторичку», так как им сложно одновременно выплачивать ипотеку и снимать жилье, дожидаясь окончания строительства.

Ранее в октябре россиян предупредили о возможном росте цен на жилье. Его, по мнению экспертов, может спровоцировать продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

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