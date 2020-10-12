Россиянам рассказали о схемах обмана при замене батарей

При замене батарей в квартирах и частных домах россияне зачастую становятся жертвами мошенников. Об основных схемах обмана рассказали эксперты Национального центра финансовой грамотности, передает РИА Новости.

По словам специалистов, сотрудники компаний, занимающихся заменой батарей, могут требовать дополнительные деньги за детали, сборку и проверку отопительного оборудования, поэтому необходимо внимательно читать договор. Стоит заранее проверить данные о фирме в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Распространена также схема, когда одна компания демонтирует старые батареи, а новые не устанавливает. «Если схема двухуровневая, то "внезапно" позвонит другая фирма, которая предложит исправить ситуацию. Затраты будут гораздо выше, а качество работ будет желать лучшего», — предупреждают эксперты.

Некоторые мошенники намеренно портят батареи в квартирах, проникая в жилые помещения под видом сотрудников управляющих компаний (УК) или представителей теплосетей. После этого в подъездах «вдруг» появляются рекламные объявления о замене батарей.

Кроме того, мошенники могут притвориться сотрудниками УК и потребовать оплатить работы по замене батарей. Они будут утверждать, что деньги, вносимые на капремонт, идут на ремонт фасадов и подъездов, а работы внутри квартиры должен оплачивать собственник. Аферисты предложат скидку, если клиент согласится внести 100-процентную оплату.

Ежегодно осенью в России фиксируют рост числа обращений в связи с потопами в квартирах. Это объясняется началом отопительного сезона. Чаще всего коммунальные аварии происходят в зданиях старой постройки, но случаются и в новостройках — если батареи в квартирах меняли в теплое время года и не успели их проверить.

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