Власти Подмосковья отчитались о запуске отопления

Отопление включили в 20 388 жилых домах Подмосковья, подача тепла началась в регионе 18 сентября, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 28 сентября.

По его словам, полностью отопление запустили в Реутове, Власихе, Воскресенске, Восходе, Домодедове, Серебряных Прудах, Шаховской и Звездном городке.

«Тепло дали в 88 процентов объектов социальной сферы и 44 процента МКД Подмосковья численностью населения около 4,3 миллиона человек», — сказал министр.

Он заверил, что до конца месяца тепло придет во все социальные объекты и жилые дома.

21 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мерзли в квартирах. Изначально включение отопление анонсировалось на конец сентября.

К началу осенне-зимнего периода в Подмосковье подготовили порядка 2,6 тысячи котельных, около 10,3 тысячи километров теплосетей, 53,8 тысячи многоквартирных домов.