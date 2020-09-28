В Москве начали включать отопление в жилых домах

В Москве в понедельник, 28 сентября, начались работы по включению отопления в жилых домах. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что работы проводятся по указанию мэра Москвы. В общей сложности отопление включат в 34 тысячах домов. По словам Бирюкова, процедура запуска подачи тепла занимает несколько дней — технологический срок равен пяти суткам. «Но, скорее всего, включим быстрее», — пообещал заммэра.

В социальных объектах отопление начали подключать раньше, в настоящее время обогреваются около 2 тысяч учреждений, сообщил Бирюков. Последними тепло получат предприятия торговли и промышленности.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в столице. Он рассказал, что такое решение связано с рекомендациями пожилым людям оставаться дома из-за распространения коронавируса.

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