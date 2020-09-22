Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале отопительного сезона в Подмосковье, работа по подаче тепла в многоквартирные дома ведется со вчерашнего дня. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 22 сентября.

«Я дал поручение главам, чтобы каждая котельная, жилой дом и социальный объект были готовы к отопительному сезону. Важно, чтобы каждый житель понимал, когда будет запущено отопление в домах», — сказал Воробьев.

В Telegram-канале главы региона уточняется, что процедура запуска отопления может занимать до 10 дней. Специалистам управляющих компаний необходимо провести пробные топки, чтобы убедиться в готовности системы отопления к полноценной работе осенью и зимой.

Тепло уже начало поступать на социальные объекты. Так, к теплоснабжению подключены 489 школ, детских садов и других учреждений в 18 муниципалитетах региона.