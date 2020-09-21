Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мерзли в квартирах. Об этом сообщается в его Telegram-канале в понедельник, 21 сентября.

«С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД», — сказал Воробьев.

По его словам, в ближайшие дни синоптики обещают в дневные часы до плюс 20 градусов, однако ночи будут очень холодные.

Ранее в пресс-службе регионального министерства энергетики сообщили о готовности к началу отопительного сезона. Подача тепла анонсировалась на конец сентября.