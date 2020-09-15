Названы сроки начала отопительного сезона в Подмосковье

Московская область подготовилась к началу отопительного сезона, подача тепла в дома ожидается в конце сентября. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службы регионального министерства энергетики.

«С 15 сентября начинаются пробные топки. Просим жителей Подмосковья обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. При утечке необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета», — говорится в сообщении.

В полной мере отопительный сезон начнется, когда в течение пяти дней средняя суточная температура воздуха будет держаться ниже восьми градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода ожидается после 28 сентября.

6 июля глава Минэнерго региона Александр Самарин заявил, что несмотря на перенос плановых отключений, энергетики успеют подготовить всю систему теплоснабжения к началу отопительного сезона. Так, к настоящему моменту специалисты проверили около 2,5 тысячи котельных и порядка 10,7 тысячи километров теплосетей.