Отопление включили в домах шести миллионов жителей Подмосковья

Более 40 тысяч многоквартирных жилых домов отапливаются в Подмосковье, отопление включили почти во всех социальных объектах, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин. Его цитирует РИАМО в четверг, 1 октября.

«Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100 процентов. Включение отопления в домах — сложный технологический процесс и может занимать до 10 дней», — сказал Самарин.

Он напомнил, что подача тепла в жилые дома началась 21 сентября.

21 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мерзли в квартирах. Изначально включение отопление анонсировалось на конец сентября.

К началу осенне-зимнего периода в Подмосковье подготовили порядка 2,6 тысячи котельных, около 10,3 тысячи километров теплосетей, 53,8 тысячи многоквартирных домов.