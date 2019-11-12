Россиян стало чаще заливать

В России заметно выросло число случаев затопления квартир, свидетельствуют статистические данные страховой компании «Сбербанк страхование», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В период с января по сентябрь 2019-го только в указанную страховую компанию на заливы пожаловались около 7 тысяч клиентов — на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре компания зафиксировала около 900 обращений — на 18 процентов больше, чем поступало в связи с заливами в среднем в месяц в этом году.

Рост обращений в связи с потопами компания фиксирует каждую осень и объясняет это началом отопительного сезона. «Подача тепла в дома россиян не только создает комфорт, но иногда и становится причиной коммунальных аварий, — отмечают страховщики. — Чаще они происходят в зданиях старой постройки, но случаются и в новостройках, особенно, если в теплое время года в квартирах меняли батареи, и не было возможности проверить их работоспособность».

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Расходы на устранение последствий коммунальной аварии могут составить десятки и даже сотни тысяч рублей, указывают в «Сбербанк страхование». Стоимость небольшого ремонта батареи в Москве начинается от 3 тысяч рублей, замена батареи обходится минимум в 8-10 тысяч рублей, ремонт подводки к батарее — около 5 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Расходы на ремонт в квартире зависят от размера ущерба и предпочтений в выборе материалов.

В компании также назвали регионы России, жители которых наиболее часто жалуются на заливы квартир: это (в порядке убывания доли в общем количестве обращений) Москва, Московская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Иркутская область, Пермский край, Башкирия, Архангельская и Кемеровская области.

В сентябре стало известно, что принадлежащие российским гражданам квартиры чаще всего — в 80 процентах страховых случаев — страдают именно от заливов водой. На пожары приходится лишь два процента случаев, столько же было заявлено за год (с 1 июля 2018-го по 30 июня 2019-го) по риску противоправных действий третьих лиц.

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