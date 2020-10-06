Многоквартирный дом целиком затопило в Челябинске

В одном из районов Челябинска многоквартирный дом целиком затопило из-за лопнувших на чердаке труб. Это произошло утром 6 октября, сообщает URA.RU.

Как рассказали агентству жители дома, вода проникла во все квартиры и общедомовые помещения. «Все квартиры в воде, весь дом в воде. Бытовая техника испортилась. Нет электричества, тепла», — сообщил один из них. В городской администрации заявили, что знают о ЧП и в настоящее время разбираются в ситуации.

По данным URA.RU, жители затопленного здания на протяжении нескольких лет борются за расселение. Новый дом для них обещали построить еще в 2015 году.

В конце сентября из-за протечки теплоносителя затопило дом в Перми. В некоторых квартирах обрушились перекрытия, кипяток попал на технику, мебель и другие вещи. Никто из собственников физически не пострадал, подачу отопления в квартиры прекратили.

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