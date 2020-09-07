Дома в российском городе затопило фекалиями

В российском городе Первоуральске (Свердловская область) подвалы трех многоквартирных домов затопило фекалиями. Местные жители считают, что в коммунальной катастрофе виноваты сотрудники управляющей компании, обслуживающие канализацию. Об этом сообщает URA.RU.

Затопленными оказались подвалы домов 41, 43, 45 в переулке Кутузова, уточняет издание. Одна из местных жительниц рассказала о проблеме сообществу «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

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«Проблема вот в чем. У нас затопило первые этажи домов, а управляющая компания ПМУП "ЕРЦ" решили не чистить засор, а убрать заглушку в трубе в подвале. И теперь все фекалии и жидкие бытовые отходы плавают в подвале под жилыми квартирами. Вопрос, что нам с этим делать, куда идти с этой проблемой? Мы уже неделю тонем во всем этом», — написала она.

URA.RU не удалось получить комментарий ПМУП «ЕРЦ». В комментариях к публикации интернет-пользователи посоветовали жителям обратиться за помощью в прокуратуру. «А лучше всего прийти в управляющую компанию и вылить фекалии на голову ее главе», — предложил один из них.

Минувшим летом жительница Оренбурга отсудила у управляющей компании почти 95 тысяч рублей за потоп в квартире. Жилое помещение залило фекалиями из-за засора в канализационном стояке.

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