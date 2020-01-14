Кошка причинила хозяевам ущерб на сумму 40 тысяч долларов

В австралийском городе Аделаида домашняя кошка затопила дом и причинила хозяевам ущерб на сумму 40 тысяч австралийских долларов (1,7 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

На ночь Эмбер (Amber) и Джо Фаузер (Joe Fauser) заперли свою кошку по кличке Ив (Eve) в прачечной комнате на первом этаже. В шесть часов утра Джо проснулся, чтобы идти на работу, вышел из спальни и обнаружил, что пол покрывает вода. Она прибывала из крана в прачечной комнате, который оказался открыт и повернут таким образом, чтобы струя стекала прямо на пол. Кошка невозмутимо наблюдала за происходящим со стиральной машины. «Мы сразу поняли, что это Ив, потому что она всегда все рушит и играет с вещами», — говорит Эмбер.

Эмбер и Джо пришлось отпроситься с работы, вызвать мастера и потратить весь день на спасение дома, в который они переехали всего три месяца назад. «Мастер потратил на осушение весь день, — утверждает Эмбер. — Он постарался откачать как можно больше воды, вскрыл пол, снял часть ковров и установил 30 сушильных аппаратов и увлажнителей, которые после этого работали семь дней, из-за чего счет за электричество получился заоблачным».

Осушение дома обошлось семье в 16,1 тысячи австралийских долларов (680 тысяч рублей), на замену пола и ковров пришлось потратить 10 тысяч австралийских долларов (423 тысячи рублей), а расходы на электричество составили около тысячи австралийских долларов (42 тысячи рублей). «Рабочие, которые занимались восстановлением дома, оценили полную сумму ущерба в 30-40 тысяч австралийских долларов (от 1,27 миллиона до 1,7 миллиона рублей — прим. "Ленты.ру")», — говорит Эмбер.

В 2019 году сообщалось, что кот помог жительнице Таиланда найти спрятанные мужем деньги. Маленькая картонная коробка свалилась со шкафа, когда туда запрыгнул ее питомец. Внутри оказалась пачка денег, которые муж cпрятал, чтобы не тратить их на домашние расходы.

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