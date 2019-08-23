Кот помог женщине найти заначку мужа

Кот помог жительнице Таиланда найти спрятанные мужем деньги. Об этом сообщает бангкокская газета The Nation.

Женщина рассказала в Facebook, что маленькая картонная коробка свалилась со шкафа, когда туда запрыгнул ее питомец. Внутри оказалась пачка денег, которые муж cпрятал, чтобы не тратить их на домашние расходы.

На опубликованной в соцсети фотографии черный кот сидит возле перевернутой коробки. Судя по рассыпанным по полу купюрам, в заначке хранилось не меньше двух тысяч бат (около четырех тысяч рублей). «Завтра пожарю коту целую рыбу», — написала женщина.

В марте сообщалось, что в таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе. Прибывшие полицейские отыскали во дворе 3680 таблеток метамфетамина.

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