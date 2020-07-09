Разрушительный разлив российской реки попал на видео

В подмосковной Рузе прорвало дамбу на реке Городянка. В результате два дома унесло водой, еще 30 — затопило. Кадры разрушительной стихии опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео — один из таких домов, который уносит течением. «Илюхин дом поехал. А наш пока держится», — комментирует голос за кадром. Около строения проплывают обломки мусора, дерева и пластика. Также в объективы местных жителей попали и поваленные Городнянкой деревья.

Как сообщается на сайте МЧС, из-за прокладки обводного канала подмыло искусственную насыпь, после чего вода хлынула в жилой сектор.

В ведомстве также уточнили, в настоящее время угрозы для дальнейшего подтопления нет. Пострадавших в ходе ЧП не было, спасатели эвакуировали 52 человек. Для ликвидации последствий разлива задействованы 55 человек и 16 единиц техники.

Ранее на видео попало подтопление курортного города Геленджик в Краснодарском крае. Там прошли проливные дожди, которые затопили улицы города.

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