Затопленную после ливня Москву сняли на видео

В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.

Так, автомобилисты не смогли проехать по Варшавскому шоссе в районе станции метро «Южная». Кадры оттуда опубликовал Telegram-канал Mash. Видно, что на трассе образовалась пробка. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что движение на момент инцидента осуществлялось по левым рядам в обоих направлениях.

Пешеходы, оказавшиеся в районе шоссе, тоже не могли перейти дорогу. Снятое ими видео опубликовали в Telegram-канал Daily Storm и издание Baza.

На кадрах заметно, что вода поднялась выше колес стоявших автомобилей.

В районе Измайлово машины накрывало полностью. На кадрах видно, как шесть человек толкали такси, пытаясь помочь ему «выплыть».

Те люди, которые оказались на улице без своего транспорта, добирались до дома без обуви.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы между тем заявили, что все крупные подтопления, мешающие дорожному движению, устранены.

Ранее 20 июня стало известно, что в посетителей московского парка «Коломенское» ударила молния. По предварительной информации, пострадали 40-летний мужчина и 44-летняя женщина, оба госпитализированы. Сообщалось, что угрозы их жизни нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



