Россиянам пообещали третью волну тепла

Со следующей недели в центре европейской территории России начнется третья волна тепла. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в интервью «Российской газете».

По ее словам, похолодание продержится в европейской части страны недолго, самым прохладным днем окажется воскресенье, 21 июня. Затем, начиная с понедельника, 22 июня, начнет постепенно теплеть, и к среде, 24 июня, воздух снова прогреется до 24-29 градусов. Дождей не ожидается.

Вместе с тем, по словам Паршиной, на Урале и на Дальнем Востоке будет прохладнее. Так, не более 24 градусов тепла ожидается на Урале в субботу, 20 июня. До вторника, 23 июня, температура не поднимется выше 20 градусов тепла. Кроме того, возможны дожди. На Дальнем Востоке температура в ближайшие дни будет ниже нормы на 2-4 градуса, потепления не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве в воскресенье, 21 июня. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов.

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