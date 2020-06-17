Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов. Это будет ощутимое понижение после 27-31 градуса, уточнил Вильфанд.

Похолодание будет связано с перемещением холодного фронта. В субботу, 20 июня, ожидаются заметные предфронтальные дожди.

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус. Вильфанд объяснил, что такая температура негативно влияет на большинство людей, в связи с чем и нужны предупреждения.

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