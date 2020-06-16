Названы российские регионы с самой сильной волной жары

Самая сильная волна жары ожидается в таких регионах, как Новгородская и Псковская области. Среднее превышение климатической нормы в центральной части Европейской России составит около 5-7 градусов, тогда как в этих регионах оно может достигать 9 градусов. Об этом рассказали в Росгидромете, передает РИА Новости во вторник, 16 июня.

По данным синоптиков, с 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях Северо-Западного федерального округа воздух прогреется до 25-30 градусов, а в Новгородской и Псковской — до 26-32. На юге Центральной России суточная температура воздуха может достигать 33-35 градусов. Там жара продержится вплоть до 22 июня.

В Волгоградской области воздух может прогреться до 37 градусов, в Астраханской области и Калмыкии — до 40 градусов. В республиках Северного Кавказа ожидается потепление до 29-34 градусов. В Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском крае ожидается около 28-35 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на этой неделе жителей Московского региона ждет новая волна жары, что может негативно сказаться на здоровье некоторых граждан. Синоптик отметил, что такая теплая погода больше характерна для июля, причем не в Москве, а в Воронеже и на юге Центрального Черноземья. «Температура будет выше многолетних значений примерно на пять-шесть градусов», — сказал он.

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