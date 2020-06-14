Россиянам пообещали новую «волну тепла»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам новую «волну тепла». Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, в европейской части России до пятницы, 19 июня, продлится жаркая и малооблачная погода без осадков.

В понедельник, 15 июня, температура воздуха составит 23-25 градусов тепла, а во вторник — 25-30 градусов. «Антициклональная погода, солнце будет сильно пригревать, поток теплых воздушных масс с юга. Мы переходим в режим жаркой погоды», — отметил Вильфанд. Он добавил, что на европейской территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 4-5 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о переменчивой погоде летом 2020 года. Он отметил, что жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. По его словам, это происходит из-за перемещения воздушных масс, но не с запада на восток, а с юга на север и обратно.

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