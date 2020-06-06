Россиян предупредили о переменчивом лете

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это происходит из-за перемещения воздушных масс, но не с запада на восток, а с юга на север и обратно. Подобную динамику наблюдают во всем мире в связи со сменой климата, говорит ученый. Поэтому год от года в России будет расти число так называемых опасных явлений (ливни, ураганы и грозы).

Однако такая погода не навредит урожаю, а наоборот увеличит его. «Дожди и урожай — это позитивно связанные факторы, это ведь не засуха. По нашим расчетам и оценкам можно сказать, что урожай будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем средний показатель за последние пять лет. А пятилетка была в целом успешная», — подытожил Вильфанд.

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