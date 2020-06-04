Москвичей предупредили о рекордной жаре

На выходных в Москве ожидается температура в плюс 33 градуса. Об этом предупредили в центре «Фобос», передает РИА Новости.

По словам синоптиков, такая погода может побить рекорд жары 22-летней давности.

Главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе на следующей неделе ожидается 30-градусная жара, передает «Российская газета». Днем в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, ожидается до плюс 28 градусов. К среде температура вырастет еще на четыре градуса. Ночью в этот период температура составит около плюс 14 градусов.

2 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что летнее тепло вернется в Москву 4 июня — дневная температура поднимется до 21 градуса. В пятницу, 5 июня, ожидается солнечная погода с 20-21 градус тепла, а в субботу и воскресенье — до 24-26 градусов, однако возможны кратковременные дожди.

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