Москвичам назвали дату возвращения лета

Летнее тепло вернется в Москву в четверг, 4 июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.

«Прохладная дождливая погода длится с 16-17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения», — сказал синоптик.

По данным Гидрометцентра, в среду, 3 июня, в столичном регионе ожидается до 18 градусов тепла, погода будет облачной и дождливой. В ночь на четверг, 4 июня, пройдут дожди, однако днем потеплеет до 21 градуса. В пятницу, 5 июня, ожидается солнечная погода с переменной облачностью и 20-21 градусов тепла. В субботу и воскресенье, 6 и 7 июня, воздух прогреется до 24-26 градусов, погода будет солнечной, возможны кратковременные дожди.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в первый месяц лета. Согласно прогнозам, на большей части России среднемесячная температура будет около нормы. Жаркая погода ожидается в Западной Сибири, на севере Красноярского края и на Чукотке. Чуть ниже средних показателей воздух прогреется в Смоленской, Брянской и Тверской областях. «Речь не о холодной погоде, конечно», — уточнил синоптик.

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