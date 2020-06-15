В Гидрометцентре предупредили об опасности второй волны жары

На этой неделе жителей Московского региона ждет новая волна жары, и это может негативно сказаться на здоровье некоторых граждан. Об этом в разговоре с RT предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июня, температура повысится до 23-26 градусов, что для середины июня считается выше нормы примерно на три пункта. Во вторник ожидается плюс 28-30. Вильфанд отметил, что такая теплая погода больше характерна для июля, но не в Москве, а в Воронеже и на юге Центрального Черноземья. «Температура будет выше многолетних значений примерно на пять-шесть градусов», — сказал он.

В ближайшие дни атмосферное давление будет выше нормы, погода — малооблачной со слабым ветром. При этом на нее будет влиять приближение дня летнего солнцестояния, в этот период солнечные лучи становятся более насыщенными.

Метеоролог добавил, что грядущая жара может быть опасна для пожилых людей. Подробности он не уточнил.

Ранее Вильфанд предупреждал о переменчивой погоде летом 2020 года. Холодные и дождливые дни будут чередоваться с жаркими и сухими.

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