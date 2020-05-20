Российские чиновники объяснили полив дорог в дождь

Жители Челябинска сняли видео, на котором видно, как в ливень на улицах города работает поливальная машина. Россияне заподозрили местных чиновников в растрате средств, однако мэрия объяснилась. Об этом пишет 74.RU.

Технику заметили в микрорайоне Парковый. Женщина, снявшая ролик, пошутила про суровый Челябинск и добавила: «А если это обработка, тогда еще интереснее, сколько средств бюджетных в растрату идет».

Чиновники не согласились с обвинениями. «Мыть дороги во время дождя эффективно и даже экономически выгодно! Дождь, каким бы сильным он ни был, лишь прибивает пыль. Но при этом во время дождя грязь размокает, и вот тогда ее гораздо легче смыть сильной струей воды», — сказали в администрации.

Ранее в Саранске (Мордовия) коммунальные службы попытались убрать лужи с помощью трактора. Из-за грязи и снега весной забилась ливневка. Дороги обрабатывают песко-соляной смесью, что иногда приводит к засорам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru