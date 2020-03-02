Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Российские коммунальщики из Санкт-Петербурга, которые пытались спрятать снег под припаркованные автомобили, попали на видео. Ролик опубликован в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сотрудники коммунальной службы во время снегопада чистят улицу. Но вместо того чтобы убирать снег, они просто решили спрятать его под припаркованными рядом автомобилями. Другую часть снега коммунальщики просто высыпали в лужу на середину улицы, чтобы тот растаял.

Ранее жители Владимира пожаловались на уборку воображаемого снега. Мэрия города возразила, что техника чистит улицы от смета — остатков песко-соляной смеси и придорожного мусора, скапливающегося вдоль бордюров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru