Российские коммунальщики переложили снег от элитных домов к обычным

В городе Кировск Мурманской области коммунальщики переложили снег от элитных домов к обычным. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Швейцария в Хибинах» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по информации в посте, речь идет о домах №8 и №14 по улице Ленинградской, куда сотрудники коммунальных служб вывезли лишний снег. В комментариях к записи откликнулись и другие горожане, которые столкнулись с подобной проблемой.

«Это же элитный дом, там люди живут, а в 14, потерпят, кошмар, куда катится мир!!!», «Конечно куда там нам (..._ простым смертным с других домов», «Дзержинского 11 так же завален снегом от элитного дома. Только наверно губернатору осталось жаловаться» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «Ленты.ру») — пожаловались кировчане.

Ранее коммунальщики Новосибирска, очищая крышу многоэтажки от снега, устроили снежную лавину. В результате в одной из квартир была выломана дверь, повреждена мебель с техникой и едва не пострадал малолетний ребенок.

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