Россиянин пытался попасть в гараж и выкопал снежный тоннель

Житель Барнаула не смог добраться до своего гаража после сильного снегопада и выкопал в сугробах тоннель. Его длина составила семь метров, а высота превысила человеческий рост. Видео тоннеля появилось в Instagram агентства РИА Новости.

В январе в Алтайском крае выпало небывалое количество снега, которое в несколько раз превысило среднегодовую норму. Гараж одного из барнаульцев практически полностью замело. Чтобы попасть внутрь, владельцу гаража пришлось выкопать длинный тоннель в сугробах. Ему удалось добраться до машины, но выгнать ее из гаража оказалось невозможным. Пользователи социальной сети сомневаются, удастся ли барнаульцу воспользоваться автомобилем, когда пройдет зима. «Весной будете плавать, а не кататься на машине», — написал один из пользователей в комментариях под видео.

Выпадение такого количества осадков — явление аномальное, как и повышенные температурные показатели. Зимой 2020 года россияне столкнулись с самым продолжительным периодом «необычного тепла» за всю историю метеорологических наблюдений. Пришедшую в страну «европейскую зиму» эксперты объясняют отсутствием сильного антициклона в азиатской части России, который обычно охлаждает воздух. По мнению исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая зима обусловлена влиянием теплых воздушных масс, пришедших на континент с Атлантического океана.

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