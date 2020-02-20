Лужи в российском городе попытались убрать трактором

В российском городе Саранске (Республика Мордовия) коммунальные службы попытались убрать лужи при помощи трактора. Видео появилось в Telegram-канале «Доска позора | Саранск».

Глава города Петр Тултаев объяснил Telegram-каналу «Подъем», что ролик снят на Старопосадской улице, где из-за грязи и снега забилась ливневка. Дороги обрабатывают песко-соляной смесью, и это приводит к периодическим засорам.

«Могу только принести извинения, раз люди обвиняют. Вода была, значит, мы виноваты в любом случае. Но это обычные весенние дела. Ну, тает. Ну что теперь делать? Весна. Это естественно. Вода — это временное дело», — сказал чиновник.

Ранее жители Владимира пожаловались на работу коммунальных служб, которые убирали несуществующий снег. В ответ местные власти заявили, что это все глупость и чушь. По словам администрации, техника убирает не снег, а смет — остатки песко-соляной смеси и придорожного мусора, скапливающегося вдоль бордюров.

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