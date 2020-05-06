В российском городе после дождя появились красные реки

На улицах и дорогах Новосибирска после дождя появились красные потоки воды неизвестного происхождения. Об этом сообщает NGS.ru.

Местные жители заметили в нескольких районах города странные лужи и «реки» алых и багровых оттенков. «На Ватутина вся дорога в красной жиже. На Немировича-Данченко тоже», — сообщил один из новосибирцев Кирилл.

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Пока что россияне строят предположения, что это может быть. Из популярных вариантов: «эхо» химических реагентов, которыми посыпали дороги зимой, реакция с водой веществ, используемых для дезинфекции улиц, а также некачественная краска, которой наносят на дороги временную разметку.

Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрий Сердюк так прокомментировал ситуацию: «Нет, в чем причина, я не знаю, сам очень удивлен. Одно могу сказать точно, что это не реагенты и не дезинфицирующие вещества — на дорожное полотно мы их не наносим. Для меня самого загадка, откуда такой цвет, будем разбираться».

Ранее в Саранске (Республика Мордовия) коммунальщики попытались убрать лужи при помощи трактора. Из-за грязи и снега на улице забилась ливневка. Дороги, в свою очередь, обрабатывают песко-соляной смесью, что приводит к периодическим засорам.

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