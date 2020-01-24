Из Москвы вывезут радиоактивные отходы

С бывшей территории Московского завода полиметаллов вывезут радиоактивные отходы, которые угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Исследования, которые провели в полосе отвода будущей хорды, выявили незначительные следы загрязнения, не препятствующие строительству. Однако на самом склоне Москвы-реки специалисты обнаружили радиоактивные пятна.

В связи с этим правительство города планирует заключить договор с ФГУП «Радон» для рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы города. По словам Собянина, эти работы потребуют огромных затрат. Также мэр пообещал постоянно мониторить состояние окружающей среды в период строительства.

В 50-60-е годы на данном участке Московский завод полиметаллов складировал свои отходы. Позднее территорию на заднем дворе, ставшую могильником, отдали в собственность города. Само предприятие не принимает никаких мер по ликвидации, поскольку зараженная местность формально ему уже не принадлежит.

Решение о строительстве Юго-Восточной хорды было принято в 2018 году. Трассу длиной 28 километров возведут между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе. В этом районе проживает примерно 2,5 миллиона москвичей. «Никаких разумных альтернатив строительству ЮВХ просто нет», — заявил Собянин.

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