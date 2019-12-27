Для ремонта российского детского сада искали специалиста по ядерному топливу

Для ремонта российского детского сада в Палатове (Белгородская область) искали специалиста, который имел опыт работы с ядерным топливом. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Позже в администрации района заявили, что допустили ошибку при составлении заявки: выбрали не тот классификатор и не проконтролировали процесс. Также власти пообещали рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Тендер на проведение капитального ремонта детского сада размещен на сайте госзакупок. Одним из требований к подрядчику ранее значилось «наличие опыта исполнения контрактов на выполнение работ по обращению с ядерными материалами, отработавшим ядерным топливом, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами». Начальная (максимальная) цена контракта — около 15 миллионов рублей.

На данный момент условие о работе с ядерным топливом из тендера убрали.

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