Россиянин делал ремонт и лишился пальцев из-за взрыва фонарика

Петербуржец лишился нескольких пальцев из-за взрыва металлического фонарика, с которым он вернулся от соседки. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пенсионера доставили в больницу с ампутацией нескольких пальцев, переломом пятой пястной кости и мелкоточечными повреждениями левого предплечья и бедра. Медики оценивают его состояние как среднее.

По словам жены пострадавшего, он ремонтировал люстру у своей соседки в доме №2 по Сестрорецкой улице (Приморский район). Та дала ему фонарик своего недавно умершего сына, работавшего таксистом, как утверждает «Комсомольская правда». Мужчина принес фонарик домой и решил разобрать. Внутри пенсионер обнаружил маленькое кольцо с усиками, отогнул его и дернул, в результате чего произошел взрыв. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина в Новой Москве пострадал от взрыва из-за разгерметизации банки с ацетоном. В результате хлопка на балконе квартиры выбило окна.

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