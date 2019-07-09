В Москве возле могильника с радиоактивными отходами построят мост

Строительство моста через Москву-реку, который станет частью Юго-Восточной хорды, может затронуть могильник с захороненными отходами урановых и ториевых руд, в результате чего по Москве разнесется радиация. Об этом пишет издание The Village.

Как отмечает издание, в 1950-1960-х годах на крутом берегу Москвы-реки неподалеку от парка «Коломенское» завод полиметаллов складировал отходы урановых и ториевых руд. При этом радиоактивные вещества на участке длиной в полкилометра просто засыпали песком и глиной.

В настоящее время за данный участок отвечает предприятие «Радон». Как отмечал в 2008 году главный инженер предприятия Александр Баринов, загрязнение там измеряется десятками тысяч тонн радиоактивной земли, однако ежегодно «Радон» вывозит на специальный полигон под Сергиевым Посадом всего порядка 15 кубометров отходов.

В конце апреля «Радон» совместно с МЧС провели на склоне сертифицированную проверку, результаты которой показали, что допустимый радиационный фон в некоторых точках территории превышен в сотни раз. Несмотря на это, участок практически никак не огорожен и доступен для горожан: там катаются на велосипедах и устраивают пикники. При этом эксперты опасаются, что если рядом с могильником начнется строительство шести-восьмиполосного моста, частицы захороненных там радиоактивных веществ вместе со строительной пылью попадут в атмосферу и реку.

Как ранее отмечал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, длина моста составит 270 метров, достроить его должны к концу 2022 года. В Москомархитектуре The Village заявили, что пока в районе будущего моста ведутся только предпроектные работы. В столичном департаменте строительства издание заверили, что стройка начнется только в 2020-2022 годах, и проект еще будет доработан по экологическим нормам, однако как именно это будет сделано, в ведомстве не уточнили.

В то же время, отмечает The Village, на противоположном от бывшего завода берегу реки уже начались некие работы, напоминающие стройку. При этом, по данным издания, хотя жители районов, через которые пройдет хорда, неоднократно выступали против ее строительства, публичные слушания по данному вопросу проходили с многочисленными нарушениями. В частности, в протоколах имена части жителей были вписаны по несколько раз, также там были обнаружены подписи людей, которые давно не живут в этих районах или уже умерли.

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