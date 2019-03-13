В Москве появился свой мегапроект

Новое транспортное кольцо в Москве обойдется в 630 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Кольцо будет состоять из четырех магистралей — северо-восточной (протяженность 71 километр), северо-западной (83 километра), юго-восточной (25 километров) и южной (40 километров). По словам Хуснуллина, фактически создается еще одно кольцо между ТТК и МКАД.

Единым оператором проекта стала принадлежащая столичному правительству компания «Мосинжпроект». Представитель Стройкомплекса Москвы оценивает подряды, которые достанутся «Мосинжпроекту», примерно в 350 миллиардов рублей.

Отмечается, что северо-восточная хорда по состоянию на март готова уже на 80 процентов. Строительные работы также уже идут на юго-восточной хорде и южной рокаде.

Строительство северо-западной хорды началось еще в 2012 году. Тогда проект отдали компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Готова магистраль будет до конца 2019 года.

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