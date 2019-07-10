Власти объяснили планы строительства дороги на месте ядерного могильника

Москомархитектура опровергла планы по строительству Юго-Восточной хорды на участке Московского завода полиметаллов с радиоактивными отходами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комитета.

«Проектируемые объекты мостового перехода Юго-Восточной хорды не затрагивают вышеуказанные участки», — приводит слова источника информагентство.

По информации агентства, в Москомархитектуре подтвердили как факт прохождения трассы по территории Московского завода полиметаллов, так и то обстоятельство, что на попавшем в границы планировки дороги участке есть «зоны с особыми экологическими условиями».

При подготовке проекта строительства будут проведены все необходимые исследования, включая оценку радиоактивного фона, заверили представители ведомства.

Строительство участка Юго-Восточной хорды на участке захоронения ядерных отходов стало предметом активной общественной дискуссии в первой половине 2019-го. Речь шла о 270-метровом мосте через Москву-реку, который, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, должен быть достроен к концу 2022 года.

В апреле предприятие «Радон» совместно с МЧС провело проверку территории завода, показавшую, что радиационный фон в некоторых точках превышает допустимые показатели в сотни раз. В июле информация попала в СМИ, что вызвало дополнительный общественный резонанс.

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