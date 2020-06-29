Россиянам предложили заходить в затопленную после дождя больницу через окно

После сильных дождей в Саратове подтопило вход в районную больницу, из-за чего пациентам пришлось заходить туда через полуподвальное окно с другой стороны здания, сообщает «Версия Саратов».

Издание пишет, что в соцсетях горожане говорят о проникшей на первый этаж медучреждения воде, которая затекла в кабинеты. Пользователи отмечают, что такое случается не в первый раз.

В региональном Минздраве оказались в курсе ситуации. Там пояснили, что проблема заключается в изношенной канализационной системе. Также чиновники заявили, что «людей никто не заставляет пробираться через окно».

В разговоре с «Подъемом» в министерстве уточнили, что пациенты приходят в клинику по своей инициативе. Переждать потоп они могут «внутри на стульчиках», либо уйти. «А то, что они туда заходят и выходят, мы же не можем запретить это людям. Вот они заходят и выходят», — добавил собеседник издания.

Областные власти планируют построить новую больницу в этом районе. Этот проект уже разработан, но сроки работ не определены.

В середине июня после грозы и ливня в Петербурге затопило подвальные помещения Боткинской больницы, где лечатся зараженные коронавирусом.

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