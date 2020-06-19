В Петербурге затопило больницу для пациентов с COVID-19

В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение пациенты с COVID-19, затопило подвальные помещения в результате грозы и ливня. Видео потопа опубликовала очевидица Дарья Сидельникова на YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как вода сильным потоком выливается сквозь щели в двери. Автор видео ходит по затопленным коридорам, с трудом переставляя ноги.

В пресс-службе учреждения заявили телеканалу «Санкт-Петербург», что затопленные помещения используются только персоналом больницы. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что городская система здравоохранения перегружена, больниц для перепрофилирования под COVID-19 не осталось. По его словам, в настоящий момент в Петербурге 10,5 тысячи инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал Беглов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, всего с начала эпидемии в Санкт-Петербурге выявили 21 734 случаев коронавируса. 12 171 заразившихся выздоровели, еще 793 умерли. В России по состоянию на 19 июня COVID-19 диагностировали в общей сложности у 569 063 человек.

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