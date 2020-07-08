Затопленный после ливня российский курортный город показали на видео

Курортный город Геленджик в Краснодарском крае затопило после сильных проливных дождей. Соответствующее видео опубликовало в среду, 8 июля, издание Baza в своем Telegram-канале.

На записи видно, как люди пытаются вылезти на бордюр и хватаются за фонарный столб. Кроме того, женщину пытаются удержать трое мужчин, сопротивляющиеся сильному течению. Многие горожане стараются вылезти из стихийной реки самостоятельно.

При этом кто-то просто захотел развлечься и прокатиться по течению. В ролике показано, как молодой человек лежит на спине и проносится мимо горожан, радостно приветствуя их. Автор видео оставил комментарий: «Когда очень хочется на море».

Немного позже заметно, как четверо людей, в том числе и маленький ребенок, пытаются пройти на другую сторону улицы.

Накануне, 7 июля, сообщалось, что в Геленджике может начаться засуха из-за того, что в начале лета не было осадков. Последний год стал одним из самых засушливых в истории Краснодарского края — продолжительных дождей не было около шести месяцев, при этом летом температура воздуха продолжает расти, достигая рекордных 40 градусов. Кроме того, в регионе начали высыхать водоемы, в том числе река Кубань. В Анапе полностью пересохло любимое туристами кипарисовое озеро Сукко — для того чтобы деревья не погибли, их приходится поливать из пожарной машины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!