Гигантский смерч в заливе с плавающими людьми сняли на видео

Гигантский водяной смерч, образовавшийся у побережья залива в Таиланде, сняли на видео. Кадры в четверг, 18 июня, публикует Daily Mail.

На записи видно, что в Сиамском заливе, где начался шторм, отдыхают люди: некоторые из них плавают на лодках, другие лежат на песке, а кто-то ездит на байке по берегу. Автор видео снимает вихрь, стоя на пляже у воды.

Как отмечается, запись была сделана в провинции Чонбури на востоке Таиланда. Погода там стала портиться еще несколько дней назад после тропического шторма «Нури» в китайской провинции Гуандун. В стране начались сильные дожди и грозы, что в сочетании с влажным климатом и привело к возникновению смерчей в прибрежных районах.

Ранее в сети появилось видео с последствиями разрушительного смерча в российском регионе. Ветер сорвал крыши с нескольких домов, повалил деревья и перевернул фуру.

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