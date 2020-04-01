Выжившая после залетевшего в дом торнадо модель Playboy рассказала о случившемся

Модель Playboy Лора Драммис (Lora Drammis), выжившая в мощнейшем торнадо, скорость которого достигала 273 километров в час, рассказала о случившемся. Ее слова приводит The Sun.

30-летняя знаменитость поделилась историей о том, как проходящий мимо смерч залетел в ее дом в Нэшвилле, США. По словам модели, торнадо выбил окна и сорвал крышу ее жилища. «Было ощущение, что взорвалась ядерная бомба. Вся ситуация была ужасающей», — пожаловалась девушка.

Она рассказала, что услышала предупредительные сирены и решила спрятаться с собакой в ванной. Однако, когда Драммис пошла открывать дверь спальни, порывы ветра откинули ее на пол. Пострадавшая легла на своего пса, параллельно придерживая дверь ногой. «Это длилось около 30 секунд, ничего страшнее в жизни я не испытывала», — высказалась она.

После произошедшего модель поняла, что в ловушке и не может выбраться из дома. Она начала звать на помощь, и в конечном итоге ее освободил сосед. «Если бы я открыла дверь в спальню двумя секундами раньше, то оказалась бы в комнате, которую торнадо разрушил сильнее всего. Моя жизнь была спасена благодаря тому, что я туда не пошла», — отметила Драммис.

В январе 2019 года смерч перевернул автобус с пассажирами, которых везли из здания аэропорта на посадку в турецком городе Анталья. Помимо этого, ураган опрокинул еще один автобус, минивэн и два трапа. Также отмечается, что шторм повредил два самолета и полицейский вертолет. В результате происшествия пострадали 12 человек.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!