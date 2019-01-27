Смерч опрокинул автобус с пассажирами в аэропорту Турции

Смерч перевернул автобус с пассажирами, которых везли из здания аэропорта на посадку в турецком городе Анталья. Об этом сообщает местная газета Daily Sabah.

Ураган опрокинул еще один автобус, минивэн и два трапа. Помимо этого шторм повредил два самолета и полицейский вертолет. В результате происшествия пострадали 12 человек, все они находятся в удовлетворительном состоянии.

На Анталью обрушился уже пятый торнадо за последние четыре дня. Власти отметили, что наиболее сильные порывы ветра уже позади, воздушное сообщение в аэропорту возвращается в обычный режим.

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