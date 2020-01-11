Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону. Запись опубликовал Yahoo News.

41-летний Сэми Якобсен (Samy Jacobsen) заметил и снял на камеру аномальное явление на острове Сувурой, входящем в состав Фарерского архипелага. На кадрах ролика видно, как водяной вихрь поднимается по 470-метровому утесу Бейнисворд, а затем выплескивается на его вершину.

Как пояснили порталу эксперты, подобный спиралевидный столб воды похож на смерч и образуется в результате того, что ветер подхватывает водяные брызги у поверхности моря и вращает их по краю утеса. «Край скалы помогает процессу вращения, и поэтому создается впечатление, что торнадо формируется довольно быстро», — рассказал один из них.

15 декабря прошлого года россиянка сфотографировала аномальные облака над горой в Сибири и восхитила пользователей сети. На кадрах были изображены радужные облака необычных форм над заснеженными верхушками гор.

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