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Торнадо пронесся по Люксембургу

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Торнадо пронесся по Люксембургу вечером 9 августа, в результате чего пострадали 14 человек. Как пишет Deutsche Welle, похожий вихрь также прошел по Амстердаму.

В Люксембурге непогода затронула город Петанж и коммуну Кердженг недалеко от границы с Францией и Бельгией. По информации властей, в общей сложности повреждены около 160 зданий. Последствия попали на видео: некоторые улицы оказались завалены обломками. Немного пострадал также французский департамент Мёрт и Мозель.

Люксембургское торнадо очевидцы засняли с эффектом замедленного движения. На кадрах видно, что в воздухе летают достаточно большие обломки и мусор. Амстердамский вихрь, двигающийся в сторону реки, запечатлели с высоты. При этом неясно, соответствовала ли скорость ветра в нем торнадо.

Издание отмечает, что торнадо в Европе встречаются гораздо реже, чем на территории США. При этом в последний раз жертвы от этого явления на европейской территории были зафиксированы в ноябре 2016 года недалеко от итальянской столицы, Рима.

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