В Нью-Йорке затопило улицы и метро

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Сразу несколько районов Нью-Йорка оказались подтоплены из-за сильного ливня вечером 22 июля. Как сообщает New York Post, пострадали улицы Бруклина, Куинса и Статен-Айленда, вода также заливала метро.

Ливень обрушился на город после двух дней сильной жары. На видео из города видны потоки воды, местами доходящие пешеходам до колен, плавающие мешки с мусором, а также льющуюся в подземке на поезда воду. В результате непогоды были также повалены деревья, в нескольких местах отключилось электричество.

Ранее в июле сильнейшие дожди с грозами затопили американскую столицу Вашингтон и его пригороды.

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