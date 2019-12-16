Сдувающий туриста с дороги ураганный ветер попал на видео

fox5ny.com

В исландском Рейкьявике мощный ураган сдул неизвестного туриста с дороги. Инцидент попал на видео, запись произошедшего опубликовал Fox 5.

На кадрах ролика видно, как мужчина пытается двигаться против ветра по обледеневшей поверхности, однако порывы воздуха сдувают его, и ему едва удается держаться на ногах. По разным оценкам, скорость урагана составляла около 74 миль в час (119 километров в час).

Как отмечает телеканал, метель с сильным ветром длится в Исландии уже неделю. В результате в разных регионах страны возникли перебои в подаче электроэнергии, а в местном аэропорту были отменены десятки рейсов.

13 декабря опасная посадка нескольких самолетов во время урагана в аэропорту Ньюкасла, Англия, попала на видео. На размещенной в сети записи видно, как пассажирские лайнеры один за другим подлетают к взлетно-посадочной полосе (ВПП) и пытаются приземлиться в непростых условиях: скорость ветра в момент торнадо составляла 35 метров в секунду.

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