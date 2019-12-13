Опасная посадка пассажирских самолетов в ураган попала на видео

Опасная посадка нескольких самолетов во время урагана в аэропорту Ньюкасла, Англия, попала на видео. Ролик разместило издание Daily Mail.

На записи видно, как пассажирские лайнеры один за другим подлетают к взлетно-посадочной полосе (ВПП) и пытаются приземлиться в непростых условиях: скорость ветра в момент торнадо составляла 35 метров в секунду. Сперва самолеты качало из стороны в сторону, а затем сносило с ВПП.

После этого, как видно на ролике, из аэропорта пытался улететь вертолет, однако порывы ветра сдули его в сторону, а затем, когда вертолет взлетел, накренили его носом вниз.

Как рассказали местные жители, торнадо был настолько мощным, что срывал плитку с домов, обрывал провода и поднимал в воздух батуты.

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